God of War Ragnarok стала игрой года по версии Time

Журнал Time составил рейтинг из десяти лучших игр 2022 года, отдав первое место вышедшей в ноябре God of War Ragnarok.

Фото: Sony Interactive Entertainment Sony Interactive Entertainment

По мнению редакции Time, God of War Ragnarok — это "то, к чему должны стремиться все приключенческие игры". Игру назвали эпичной эмоциональной сагой, которая полностью заслуживает звание игры года.

На втором месте расположился экшен-РПГ Horizon Forbidden West, а на третьем — интерактивный квест The Quarry. Кроме того, в топ-10 вошли Elden Ring, Stray, The Last of Us Part I, Sifu, Resident Evil Village: Shadows of Rose, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

God of War Ragnarok - игра в жанре экшен-адвенчуры разработанная компанией Santa Monica Studio и изданная Sony Interactive Entertainment. Является прямым продолжением God of War, вышедшей в 2018 году. Релиз новинки состоялся 9 ноября 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5.