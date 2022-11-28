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9 минут назад

God of War Ragnarok стала игрой года по версии Time

Газета.Ruиещё 3

Журнал Time составил рейтинг из десяти лучших игр 2022 года, отдав первое место вышедшей в ноябре God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok стала игрой года по версии Time
Фото: Sony Interactive EntertainmentSony Interactive Entertainment

По мнению редакции Time, God of War Ragnarok — это "то, к чему должны стремиться все приключенческие игры". Игру назвали эпичной эмоциональной сагой, которая полностью заслуживает звание игры года.

На втором месте расположился экшен-РПГ Horizon Forbidden West, а на третьем — интерактивный квест The Quarry. Кроме того, в топ-10 вошли Elden Ring, Stray, The Last of Us Part I, Sifu, Resident Evil Village: Shadows of Rose, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

God of War Ragnarok - игра в жанре экшен-адвенчуры разработанная компанией Santa Monica Studio и изданная Sony Interactive Entertainment. Является прямым продолжением God of War, вышедшей в 2018 году. Релиз новинки состоялся 9 ноября 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что создатели God of War Ragnarok разозлили женщину-разработчика.

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