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47 минут назад

Анонсирована игра про известного стримера Папича

Чемпионат.comиещё 2

Студия JustWannaFly анонсировала необычную игру, в которой главным героем выступит известный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич. Релиз Arthas — The Game намечен на февраль 2023 года.

Анонсирована игра про известного стримера Папича
Фото: JUSTWANNAFLYJUSTWANNAFLY

Суть игры в том, что вам предстоит играть за Папича и добраться до дома, чтобы запустить прямую трансляцию. На пути встретятся хейтеры, которых придётся как-то обходить. Также ожидается, что в игре будет множество шуток и отсылок на другие проекты.

В описании к игре указано, что Папич — величайший человек, поэтому ему нужна такая же величайшая игра.

Судя по странице проекта в Steam, он будет переведён на два языка: на русский и английский. В первом случае заявлен и дубляж, а в английском языке будут только субтитры.

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