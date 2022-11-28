В Steam вышла пародия на Call of Duty за 33 рубля

В магазине Steam появился проект под названием Clown Of Duty — пародия на серию Call of Duty.

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Игроков ждет примитивная графика уровня мобильных тайтлов, и знакомый игровой процесс, при этом у нее 86% положительных отзывов от игроков.

За нее просят всего 33 рубля. Clown Of Duty позволит сражаться в одиночку или объединитесь с друзьями, а также кастомизировать оружие, меняя различные обвесы (прицелы, глушители).