В Steam вышла пародия на Call of Duty за 33 рубля

В магазине Steam появился проект под названием Clown Of Duty — пародия на серию Call of Duty.
Игроков ждет примитивная графика уровня мобильных тайтлов, и знакомый игровой процесс, при этом у нее 86% положительных отзывов от игроков.
За нее просят всего 33 рубля. Clown Of Duty позволит сражаться в одиночку или объединитесь с друзьями, а также кастомизировать оружие, меняя различные обвесы (прицелы, глушители).
Это уже вторая подобная игра от студии Riverside Sports. Ранее команда выпустила пародию на Battlefield 2042 под названием Clownfield 2042. Она собрала массу положительных отзывов в Steam. Заглавное фото: Steam