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1 час назад

Чилийская модель опубликовала фото в откровенном костюме Чун Ли из Street Fighter 5

Газета.Ru

Косплеерша из Чили, которая в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступает под ником Clau Bailarinita, опубликовала фотографии в образе китаянки-бойца Чун Ли из видеоигры Street Fighter 5.

Балерина надела вызывающий костюм ради образа героини из Street Fighter
Фото: Газета.руГазета.ру

Модель опубликовала две фотографии, на которых она изображена в каноническом для Чун Ли китайском традиционном платье ципао с большими вырезами на бедрах. Также Claou Bailarinita надела шипастые браслеты и сделала прическу оданго, присущие образу героини. На каждой фотографии модель приняла боевые стойки: на первой – с приседом, на второй — с высоко поднятой ногой.

Пост Clau Bailarinita набрал почти 20 тыс. лайков и около 300 комментариев. В них косплеершу хвалят за отличную форму и красивый костюм.

«Самая красивая и сексуальная Чун Ли, которую я когда-либо видел. Твой косплей потрясающий, Клау», – написал пользователь с ником michael.kevin92.

Clau Bailarinita не раскрывает свой возраст, однако в соцсетях она пишет, что растит щенка, работает тренером по пилатесу и фитнесу, а также является профессиональной балериной.

Ранее «Газета.Ru» писала про девушку, которая надела вызывающее красное белье ради образа героини из культового аниме-сериала «Евангелион».

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