Балерина надела вызывающий костюм ради образа героини из Street Fighter

Косплеерша из Чили, которая в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступает под ником Clau Bailarinita, опубликовала фотографии в образе китаянки-бойца Чун Ли из видеоигры Street Fighter 5.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Модель опубликовала две фотографии, на которых она изображена в каноническом для Чун Ли китайском традиционном платье ципао с большими вырезами на бедрах. Также Claou Bailarinita надела шипастые браслеты и сделала прическу оданго, присущие образу героини. На каждой фотографии модель приняла боевые стойки: на первой – с приседом, на второй — с высоко поднятой ногой.

Пост Clau Bailarinita набрал почти 20 тыс. лайков и около 300 комментариев. В них косплеершу хвалят за отличную форму и красивый костюм.

«Самая красивая и сексуальная Чун Ли, которую я когда-либо видел. Твой косплей потрясающий, Клау», – написал пользователь с ником michael.kevin92.

Clau Bailarinita не раскрывает свой возраст, однако в соцсетях она пишет, что растит щенка, работает тренером по пилатесу и фитнесу, а также является профессиональной балериной.