Сколько памяти потребуется на PS5 для Need for Speed Unbound

Аккаунт PlayStation Game Size, отслеживающий размер видеоигр на консолях PlayStation, опубликовал вес Need for Speed Unbound. Так, игра займёт всего лишь 29,4 ГБ на PlayStation 5 — это с учётом обновления первого дня. Судя по всему, гонка от Criterion Games будет самой «худой» крупнобюджетной игрой этого года.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Что касается других платформ, размер игры там неизвестен. В системных требованиях ПК-версии в Steam сообщается, что размер проекта составит около 50 ГБ, однако он может быть совсем неточным.