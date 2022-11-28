В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Need for Speed Unbound мало весит на PS5

Чемпионат.comиещё 2

Аккаунт PlayStation Game Size, отслеживающий размер видеоигр на консолях PlayStation, опубликовал вес Need for Speed Unbound. Так, игра займёт всего лишь 29,4 ГБ на PlayStation 5 — это с учётом обновления первого дня. Судя по всему, гонка от Criterion Games будет самой «худой» крупнобюджетной игрой этого года.

Сколько памяти потребуется на PS5 для Need for Speed Unbound
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Что касается других платформ, размер игры там неизвестен. В системных требованиях ПК-версии в Steam сообщается, что размер проекта составит около 50 ГБ, однако он может быть совсем неточным.

Need for Speed Unbound поступит в продажу 2 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Обладатели расширенного издания и подписки EA Play смогут начать игру на три дня раньше — 29 ноября. Ранее в Сеть утекли новые ролики с полноценным геймплеем гонки.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители