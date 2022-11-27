Steam установил новый рекорд по одновременному количеству пользователей онлайн

Steam установил новый рекорд по одновременному количеству пользователей онлайнSteam продолжает демонстрировать рекордные показатели онлайна. Это происходит на фоне различных распродаж. Сервис SteamDB зарегистрировал очередной рекорд Steam. В конце октября рекорд составлял чуть больше 30 миллионов человек, а теперь взята новая высота.Пиковый онлайн Steam превысил отметку в 31.3 миллиона человек (более 31,379 млн. на момент публикации). Для сравнения, 22 ноября 2021 года пиковый онлайн составил порядка 27.385 миллиона человек. Сейчас открывается сезон различных распродаж («Чёрная пятница»), в Steam проходит Осенняя распродажа со множеством скидок. Valve предлагает номинировать игры на различные премии Steam.