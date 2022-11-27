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1 час назад

Steam установил новый рекорд по одновременному количеству пользователей онлайн

Inc-News

Steam установил новый рекорд по одновременному количеству пользователей онлайнSteam продолжает демонстрировать рекордные показатели онлайна. Это происходит на фоне различных распродаж. Сервис SteamDB зарегистрировал очередной рекорд Steam. В конце октября рекорд составлял чуть больше 30 миллионов человек, а теперь взята новая высота.Пиковый онлайн Steam превысил отметку в 31.3 миллиона человек (более 31,379 млн. на момент публикации). Для сравнения, 22 ноября 2021 года пиковый онлайн составил порядка 27.385 миллиона человек. Сейчас открывается сезон различных распродаж («Чёрная пятница»), в Steam проходит Осенняя распродажа со множеством скидок. Valve предлагает номинировать игры на различные премии Steam.

Steam установил новый рекорд по одновременному количеству пользователей онлайн
Фото: inc-newsinc-news
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