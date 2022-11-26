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55 минут назад

Создатели серии Yakuza работают над несколькими большими играми

Чемпионат.com

Глава Ryu Ga Gotoku Studio Масаёши Йокояма заявил, что его команда разработчиков сейчас трудится сразу над несколькими играми. Не все они относятся к серии Yakuza.

Создатели серии Yakuza работают над несколькими большими играми
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У нас есть много неанонсированных игр. Мы работаем и над проектами, которые не относятся к вселенной Ryu Ga Gotoku (Yakuza).

О каких именно играх идёт речь, пока неизвестно. Ryu Ga Gotoku Studio в сентябре анонсировала восьмую номерную часть Yakuza — серия в Америке и Европе теперь называется Like a Dragon — это дословный перевод Ryu Ga Gotoku Studio.

Ещё компания работает над Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — её события развернутся после истории Yakuza 6: The Song of Life и до восьмой части. Студия также готовит ремейк Like A Dragon: Ishin, которая ранее выходила только в Японии.

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