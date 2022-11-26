Инсайдер пророчит мрачное будущее Marvel's Avengers

Crystal Dynamics выпустила новый трейлер боевика Marvel's Avengers. И его посвятили недавно представленному Зимнему солдату. Разработчики показали его основные умения, а заодно напомнили историю героя: лучший друг Капитана Америка погиб вместе с ним, но после смерти попал в руки Гидры и был превращён в наёмного убийцу.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

А между тем известный инсайдер Miller напророчил игре мрачное будущее. В подкасте The Lunch Table он высказал сомнения в том, что Marvel's Avengers не закроют в течение двух ближайших лет. По его мнению, серии обновлений 4.0 не суждено выйти.

Тем не менее, Miller сообщил и хорошие новости: Женщина-Халк появится в игре, её не отменили. Криция Баджос, которая озвучила Рене Монтойю в Gotham Knights, уже записала несколько реплик Женщины-Халк, но пока работу над супергероиней решили отложить в пользу улучшенного многопользовательского режима и выпуска Джейн Фостер.

Героиня должна была попасть в игру после выхода обновления War for Wakanda с Чёрной пантерой. По мнению Miller, Женщина-Халк появится в игре, как только Embracer Group сможет предоставить команде как бюджет, так и рабочую силу, необходимую для создания полностью оригинального персонажа.