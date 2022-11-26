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1 час назад

Инсайдер пророчит мрачное будущее Marvel's Avengers

Игромания.ру

Crystal Dynamics выпустила новый трейлер боевика Marvel's Avengers. И его посвятили недавно представленному Зимнему солдату. Разработчики показали его основные умения, а заодно напомнили историю героя: лучший друг Капитана Америка погиб вместе с ним, но после смерти попал в руки Гидры и был превращён в наёмного убийцу.

Инсайдер пророчит мрачное будущее Marvel's Avengers
Фото: Игромания.руИгромания.ру

А между тем известный инсайдер Miller напророчил игре мрачное будущее. В подкасте The Lunch Table он высказал сомнения в том, что Marvel's Avengers не закроют в течение двух ближайших лет. По его мнению, серии обновлений 4.0 не суждено выйти.

Тем не менее, Miller сообщил и хорошие новости: Женщина-Халк появится в игре, её не отменили. Криция Баджос, которая озвучила Рене Монтойю в Gotham Knights, уже записала несколько реплик Женщины-Халк, но пока работу над супергероиней решили отложить в пользу улучшенного многопользовательского режима и выпуска Джейн Фостер.

Героиня должна была попасть в игру после выхода обновления War for Wakanda с Чёрной пантерой. По мнению Miller, Женщина-Халк появится в игре, как только Embracer Group сможет предоставить команде как бюджет, так и рабочую силу, необходимую для создания полностью оригинального персонажа.

Marvel's Avengers вышла в сентябре 2020 года, и 29 ноября к ней выпустят патч 2.7 с Зимним солдатом и цепочкой квестов «Угроза уровня Омега: Лаборатория клонирования АИМ».

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