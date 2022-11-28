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1 час назад

EA начнёт блокировать геймеров-предателей в сетевых играх

Чемпионат.comиещё 1

Стало известно, что Electronic Arts готовит патент под названием «Обнаружение сговоров в онлайн-играх». Компания создаёт систему, которая будет выявлять в онлайн-играх предателей — тех, кто объединяется с противоборствующей командой для достижения общей цели. Таких пользователей система будет находить и наказывать — сокращать или убирать вознаграждение, удалять из матча или банить в игре навсегда.

EA придумала, как блокировать геймеров-предателей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Каждый случай система будет подробно анализировать, выясняя социальные и внутриигровые отношения и взаимодействия пользователей в игре. EA хочет использовать патент в командных шутерах и королевских битвах, в которых бойцы часто сталкиваются с подобными проблемами.

Если предлагаемая EA система будет интегрирована в её онлайн-шутеры, то велика вероятность, что пользователи начнут подходить в матчам более серьёзно. Несмотря на потенциальную эффективность, система может лишить ряд пользователей веселья.

Когда и в какие игры корпорация планирует внедрить систему, пока неизвестно.

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