Комментатор Уткин извинился перед Мэддисоном за оскорбления

Футбольный комментатор и ведущий Василий Уткин на своем подкасте «Уткин Live» принес извинения Илье Мэддисону.
В июне прошлого года Уткин отвечая на вопрос, не хотел бы он постримить с Мэддисоном, сказал, что он скорее испражнился бы Илье на голову.
Однако после недавней ситуации с фейковым выдворением Ильи из Сербии комментатор извинился за сказанные слова.
В эту сложную минуту я хочу извиниться перед Ильей Мэддисоном. Как-то раз в ответ на ваши навязчивейшие просьбы пригласить его на стрим, я сказал «насрать ему на голову». Отзываю свое предложение, извиняюсь за свои слова и буду рад помочь Илье Мэддисону когда-нибудь в чем-нибудь.
Ранее видеозапись, на которой Илья оскорбляет сербов и их страну, попала к фанатам местного ФК «Цревна Звезда». Стример сообщил, что его выгоняют из Сербии, но позже оказалось, что это преувеличение.