Комментатор Уткин извинился перед Мэддисоном за оскорбления

В эту сложную минуту я хочу извиниться перед Ильей Мэддисоном. Как-то раз в ответ на ваши навязчивейшие просьбы пригласить его на стрим, я сказал «насрать ему на голову». Отзываю свое предложение, извиняюсь за свои слова и буду рад помочь Илье Мэддисону когда-нибудь в чем-нибудь.