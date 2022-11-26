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32 минуты назад

Футбольный комментатор Уткин извинился перед Мэддисоном за оскорбления 2021 года

Cq.ru

Футбольный комментатор и ведущий Василий Уткин на своем подкасте «Уткин Live» принес извинения Илье Мэддисону.

Комментатор Уткин извинился перед Мэддисоном за оскорбления
Фото: Cq.ruCq.ru

В июне прошлого года Уткин отвечая на вопрос, не хотел бы он постримить с Мэддисоном, сказал, что он скорее испражнился бы Илье на голову.

Однако после недавней ситуации с фейковым выдворением Ильи из Сербии комментатор извинился за сказанные слова.

В эту сложную минуту я хочу извиниться перед Ильей Мэддисоном. Как-то раз в ответ на ваши навязчивейшие просьбы пригласить его на стрим, я сказал «насрать ему на голову». Отзываю свое предложение, извиняюсь за свои слова и буду рад помочь Илье Мэддисону когда-нибудь в чем-нибудь.

Ранее видеозапись, на которой Илья оскорбляет сербов и их страну, попала к фанатам местного ФК «Цревна Звезда». Стример сообщил, что его выгоняют из Сербии, но позже оказалось, что это преувеличение.

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