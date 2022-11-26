Для Far Cry 6 выйдет новое дополнение

В сети уже ходили слухи о выходе нового дополнения, но теперь его релиз подтвердили сами разработчики. Подробности о DLC расскажут 29 ноября, а пока что разработчики показали лишь логотип DLC. Lost Between Worlds станет уже четвертым дополнением для Far Cry 6.

Первые три вышли с ноября 2021 года по март 2022. В них игроки могли сыграть за Вааса, Пэйгана Мина и Иосифа Сида. По поводу релиза нового DLC пока никакой информации нет. Однако, инсайдер Том Хендерсон считает, что релиз должен состояться в декабре текущего года.