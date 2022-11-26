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1 час назад

Для Far Cry 6 выйдет новое дополнение

Droidnews

Ubisoft официально анонсировала новое DLC для Far Cry 6. Дополнение получило название Lost Between Worlds.

Для Far Cry 6 выйдет новое дополнение
Фото: DroidnewsDroidnews

В сети уже ходили слухи о выходе нового дополнения, но теперь его релиз подтвердили сами разработчики. Подробности о DLC расскажут 29 ноября, а пока что разработчики показали лишь логотип DLC. Lost Between Worlds станет уже четвертым дополнением для Far Cry 6.

Первые три вышли с ноября 2021 года по март 2022. В них игроки могли сыграть за Вааса, Пэйгана Мина и Иосифа Сида. По поводу релиза нового DLC пока никакой информации нет. Однако, инсайдер Том Хендерсон считает, что релиз должен состояться в декабре текущего года.

Игры,Том Хендерсон,
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