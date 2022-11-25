Создатели Marvel's Midnight Suns рассказали о боевой системе

Близится релиз сюжетного боевика Marvel’s Midnight Suns, и компании 2K и Firaxis выпустили очередной обзорный трейлер. На этот раз он посвящён боевой системе, и игрокам объясняют, как им предстоит сражаться с многочисленными противниками на пути к Лилит.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Перед началом сражения мы не только выбираем героев в свой отряд, но и назначаем им особые умения. Боевая система Midnight Suns основана на картах, и в свой ход мы сможем выбирать, как наши соратники будут атаковать врагов.

Помимо этого, в ходе сражения бойцы могут устанавливать ловушки, лечить соратников и накапливать уровень героизма, чтобы нанести разрушительный особый удар. Для победы потребуется не сила, но в первую очередь тактическая хитрость.