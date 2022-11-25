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1 час назад

Раскрыты сроки выхода новых консолей

Lenta.ru

В сети обнаружили комментарии Microsoft относительно запуска консолей нового поколения. Об этом сообщает издание VGC.

Раскрыты сроки выхода новых консолей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты изучили документы, предназначенные для британского антимонопольного регулятора CMA. Материалы касались обсуждения слияния Activision Blizzard с Microsoft — так, регулятор выразил обеспокоенность относительно того, сможет ли Sony конкурировать с Microsoft после завершения сделки.

«Это влияние, вероятно, будет ощущаться особенно при запуске консолей следующего поколения, когда геймеры будут принимать новые решения о том, какую консоль купить», — отметили представители CMA.

В ответ в Microsoft косвенно раскрыли сроки выхода новых приставок PlayStation и Xbox, отметив, что корпорация вместе со своим конкурентом не планирует выпускать устройства следующего поколения раньше 2028 года.

В заключении корпорации говорится, что Microsoft и Activision не оспаривают тот факт, что некоторая часть геймеров, вероятно, пересмотрит свой интерес к консолям в начале нового поколения. «Но мы также отмечаем, что это событие происходит примерно каждые восемь лет», — подчеркнули авторы. Релиз актуальных игровых приставок — PlayStation 5 и Xbox Series — состоялся в ноябре 2020 года.

Ранее ориентировочные сроки запуска консоли нового поколения PlayStation раскрыли в Sony. В компании косвенно подтвердили, что не намерены выпускать приставку раньше 2027 года.

Игры,Microsoft,
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