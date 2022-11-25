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2 часа назад

Ozon назвал «Игромании» пять самых популярных игр на PC

Игромания.руиещё 1

В комментарии «Игромании» пресс-служба торговой площадки Оzon назвала самые популярные игры для PC среди клиентов площадки с января по ноябрь этого года.

Ozon назвал «Игромании» пять самых популярных игр на PC
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, самой популярной стала Grand Theft Auto V Premium Edition. Второе место занял гоночный симулятор Forza Horizon 5 Standard. Замкнул тройку шутер Call of Duty: Ghosts. На четвёртом месте расположился проект Wolfenstein. Последней в топ-5 стала Call of Duty: Modern Warfare 3.

Ранее специалисты Ozon назвали двадцатку популярных игр в этом году. Несколько позиций в топе заняла FIFA 22. В топ-20 вошли сразу несколько версий: для Xbox One, PS5 и PS4. Также в преддверии чемпионата мира по футболу был зафиксирован повышенный спрос на футбольные симуляторы для консолей.

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