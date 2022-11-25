Прогноз на матч NAVI vs NiP на BLAST Premier Fall Finals 2022

В рамках второго четвертьфинала на BLAST Premier Fall Finals 2022 украинский коллектив Natus Vincere встретится с Ninjas in Pyjamas. Проигравший покинет турнир.
С такими результатами третья команда мирового рейтинга рискует в скором времени оказаться за пределами топ-3. На IEM Rio Major 2022 черно-желтые вылетели уже на стадии четвертьфиналов и имеют все шансы повторить этот же результат и на BLAST. Моральный дух команды явно понижен, что и показал и матч с Team Liquid.
Шведы — главная загадка турнира. Команда провела несколько неплохих встреч, зацепившись на одной карте против Heroic и уверенно обыграв OG. Но до стабильности далеко: успешная игра на определенных картах чередуется непонятными разгромами.
В рамках текущего сезона команды сыграли пять раз. Три матча остались за NAVI.
Класс игроков NAVI повыше, но сейчас команда находится в таком состоянии, что даже не знаешь чего от них ожидать. Проблема — в головах игроков. В сентябре украинский коллектив уже проиграл шведам и не факт, что сможет взять реванш сейчас. А значит нас скорее всего ждет рулетка, которая, как мы думаем, не закончится на двух картах.