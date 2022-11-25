Прогноз на матч NAVI vs NiP на BLAST Premier Fall Finals 2022

В рамках второго четвертьфинала на BLAST Premier Fall Finals 2022 украинский коллектив Natus Vincere встретится с Ninjas in Pyjamas. Проигравший покинет турнир.

Текущая форма NAVI

С такими результатами третья команда мирового рейтинга рискует в скором времени оказаться за пределами топ-3. На IEM Rio Major 2022 черно-желтые вылетели уже на стадии четвертьфиналов и имеют все шансы повторить этот же результат и на BLAST. Моральный дух команды явно понижен, что и показал и матч с Team Liquid.

Текущая форма NiP

Шведы — главная загадка турнира. Команда провела несколько неплохих встреч, зацепившись на одной карте против Heroic и уверенно обыграв OG. Но до стабильности далеко: успешная игра на определенных картах чередуется непонятными разгромами.

История личных встреч

В рамках текущего сезона команды сыграли пять раз. Три матча остались за NAVI.

Ставка на матч NAVI vs NiP