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3 часа назад

Пора поднимать свою мораль — прогноз на матч NAVI vs NiP на BLAST Premier Fall Finals 2022

Cq.ru

В рамках второго четвертьфинала на BLAST Premier Fall Finals 2022 украинский коллектив Natus Vincere встретится с Ninjas in Pyjamas. Проигравший покинет турнир.

Прогноз на матч NAVI vs NiP на BLAST Premier Fall Finals 2022
Фото: Cq.ruCq.ru

Текущая форма NAVI

С такими результатами третья команда мирового рейтинга рискует в скором времени оказаться за пределами топ-3. На IEM Rio Major 2022 черно-желтые вылетели уже на стадии четвертьфиналов и имеют все шансы повторить этот же результат и на BLAST. Моральный дух команды явно понижен, что и показал и матч с Team Liquid.

Текущая форма NiP

Шведы — главная загадка турнира. Команда провела несколько неплохих встреч, зацепившись на одной карте против Heroic и уверенно обыграв OG. Но до стабильности далеко: успешная игра на определенных картах чередуется непонятными разгромами.

История личных встреч

В рамках текущего сезона команды сыграли пять раз. Три матча остались за NAVI.

Ставка на матч NAVI vs NiP

Класс игроков NAVI повыше, но сейчас команда находится в таком состоянии, что даже не знаешь чего от них ожидать. Проблема — в головах игроков. В сентябре украинский коллектив уже проиграл шведам и не факт, что сможет взять реванш сейчас. А значит нас скорее всего ждет рулетка, которая, как мы думаем, не закончится на двух картах.

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