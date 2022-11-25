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4 часа назад

Из GTA: San Andreas сделали хоррор-игру

Ferra.ru

Несмотря на то, что GTA: San Andreas вышла почти 20 лет назад, фанаты продолжают всячески улучшать и модифицировать игру.

Из GTA: San Andreas сделали хоррор-игру
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, наши коллеги с PCGamesN обнаружили крайне интересный проект, в котором энтузиаст из Польши Пётр Рыцабел попытался скрестить GTA: SA с хоррорами серии Five Nights at Freddy's.

В своей игре он предлагает следить через камеры наблюдения за происходящим на Grove Street, докладывая о необычных происшествиях. И чем дальше игрок продвигается в процессе слежки, тем более страшными становятся происходящие события.

Главная задача протагониста — пережить ночь. На деле это куда более сложная задача, чем может показаться на первый взгляд.

Напомним, что GTA: SA является частью многострадальной Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, вышедшей в 2021 году.

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