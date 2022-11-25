Культовая серия игр Splinter Cell получит продолжение в неожиданном формате

Компания Ubisoft анонсировала новый проект во франшизе Splinter Cell, которым оказалась не долгожданная игра, а радиоспектакль для «Би-би-си». Об этом пишет The Verge. Редакция издания иронично отметила, что радиоспектакль является не тем продолжением Splinter Cell, которое хотели бы увидеть геймеры.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«The Last of Us получит крупнобюджетное телешоу от HBO, по Metal Gear Solid готовится полнометражный фильм, а давно бездействующий стелс-сериал Splinter Cell от Ubisoft обзавелся радиоадаптацией из восьми частей», – иронично заметили в The Verge.

По мнению редакции, такое решение Ubisoft является как минимум странным в контексте того, что многие другие игровые франшизы получают адаптации для больших и малых экранов.

Отмечается, что в основу радиоспектакля лег сюжет книги Tom Clancy's Splinter Cell: Firewall, выпущенной Джеймсом Сваллоу в 2022 году. Она рассказывает про миссию спецагента Сэма Фишера, в рамках которой ему нужно собрать и натренировать команду молодых оперативников.