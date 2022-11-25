Продажи NieR:Automata превысили 7 млн копий

На текущем фестивале в честь NieR, который проходит в эти выходные, ожидается некий анонс, связанный с франшизой.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Обновление: Как оказалось, тем самым анонсом и было объявление о новых успехах по продажам Automata и Replicant.

Один из посетителей выложили фото с мероприятия, где на сцене обнаружили стойку, часть которой осталась закрыта. На одной из её сторон можно увидеть названия двух предыдущих игр в лице NieR Replicant и NieR: Automata.

Многие предположили, что за третьим блоком скрывается наименование новой части — но это может быть и логотип аниме Nier: Automata Ver1.1a, премьера которого намечена на январь 2023 года.

В любом случае, ответ фанаты получат уже в ближайшее время. На самом мероприятии ещё пройдёт концерт и обсуждения франшизы при участии авторов и актёров озвучки.