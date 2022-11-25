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44 минуты назад

Need for Speed Unbound выгоднее купить в США, чем в Турции

Чемпионат.com

После приостановки деятельности Sony в России многие геймеры стали закупаться играми через турецкие аккаунты, поскольку цены в регионе на тайтлы довольно низкие. Но Need for Speed Unbound это, похоже, не коснулось.

Need for Speed Unbound выгоднее купить в США, чем в Турции
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если покупать гоночную аркаду через Турцию, то за стандартное издание придётся заплатить 1400 турецких лир (примерно 4,5 тыс. рублей), а расширенное издание стоит 1600 турецких лир (примерно 5,1 тыс. рублей.

В США игра стоит дешевле. Стандартное издание стоит $ 70 (примерно 4,3 тыс. рублей), а за расширенное нужно будет заплатить $ 80 (примерно 4,8 тыс. рублей). Не исключено, что будущие игры EA в турецком PS Store тоже будут стоить дороже.

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря для ПК, PS5 и Xbox Series.

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