Арнольд Шварценеггер и Милла Йовович появились в World of Tanks

Авторы также анонсировали новый ивент в World of Tanks, который начнётся 1 декабря. Игроков ждёт множество подарков, различных заданий и испытаний лично от Шварценеггера и Йовович. Разработчики обещают поделиться всей информацией уже на следующей неделе.

Это не первое появление культовых актёров в рекламе World of Tanks. В прошлом году Арнольд Шварценеггер также «посещал» World of Tanks, раздавал задания и подарки игрокам. Так что и в этот раз пользователей наверняка в обиде не оставят.