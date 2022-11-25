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2 часа назад

Бесплатные игры, что скачать на этой неделе

Мария Иванова

Казалось бы, еще совсем недавно мы сетовали на длинную игровую засуху, но вот уже и конец года подоспел: большая часть громких релизов уже состоялась. А пока вы дожидаетесь The Callisto Protocol и Marvel’s Midnight Suns, мы составили подборку бесплатных игр, которые стоит оценить на этой неделе.

Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе
Фото: KoanKoan

Star Wars: Squadrons

Видео дня

В Epic Games Store на этот раз отдают лишь одну игру, и она официально недоступна российским пользователям. Star Wars: Squadrons — это аркадный экшен, посвященный космическим сражениям во вселенной «Звездных войн». Игроки смогут примерить на себя роли пилотов X-Wing, «Тай-файтеров» и других легендарных кораблей в эпичных догфайтах на просторах знакомых систем. Да, технически Star Wars: Squadrons нельзя забрать в русскоязычном Epic Games Store, но вы и сами знаете, что это ограничение легко обходится. Добавить игру в библиотеку можно до 1 декабря.

Electronic Arts

Rawbots

В ранний доступ Steam вышла Rawbots — физическая песочница, где игрок может создавать и программировать собственных роботов, чтобы исследовать галактику, полную различных планет. Проект сочетает элементы Garry’s Mod, Space Engineers и Scrap Mechanic, но помещает их в открытый мир. Игра пока еще явно на очень ранних стадиях разработки, однако уже выглядит весьма любопытно.

Rawbots Interactive

Solar Panic: Utter Distress

Помимо этого, в Steam стала бесплатной Solar Panic: Utter Distress. Это комедийное приключение о социопате, который решает отомстить всему миру за дорожные пробки, постоянно возникающие по утрам. Если вам нравятся игры с абсурдистским юмором, вроде Jazzpunk, то на Solar Panic как минимум стоит взглянуть.

Barracuda Disaster

PROP AND SEEK

PROP AND SEEK — самостоятельная адаптация популярного режима Prop Hunt из Garry’s Mod, который, по факту, создал собственный жанр соревновательных пряток. Если вы вдруг не слышали о нем, объясняем: одна команда игроков маскируется под интерактивные предметы на карте (бочки, ящики, кружки и другой мелкий хлам), тогда как вторая пытается отыскать спрятавшихся соперников. Игровой процесс простой, но затягивающий и по-хорошему дурацкий.

Vidibidi Games

Sketch Crawler

Наконец, Sketch Crawler — необычный гибрид старомодного dungeon crawler в духе Might & Magic и современной колодостроительной игры. Герою предстоит покорять процедурные подземелья, стилизованные под карандашные рисунки, собирать артефакты, снаряжение и постепенно пополнять колоду карт. Но главная фишка Sketch Crawler — это, собственно, рисование. Игрок может перерисовать любой объект, от монстра до случайного сундука, и затем его скетч попадет в базу процедурной генерации игры: так что нелепый волк, которого вы кое-как нарисовали, может напомнить о себе в следующих забегах.

Koan
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