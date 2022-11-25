Авторы Hogwarts Legacy выпустили ASMR-ролик с окрестностями Хогвартса

В видео показали различные дома, леса, поля и многое другое. На протяжении видео ничего не происходит — можно лишь увидеть локации игры и услышать спокойный, умиротворяющий звук вместе с пением птиц. В описании указано, что ролик можно посмотреть в 4K-разрешении, а ещё он предназначен для ASMR.