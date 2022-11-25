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2 часа назад

«Осеннее утро» — авторы Hogwarts Legacy выпустили ASMR-ролик с окрестностями Хогвартса

Авторы «Хогвартса. Наследие» опубликовали довольно продолжительное видео, в котором показываются окрестности Хогвартса. Сам ролик называется «Спокойное осеннее утро».

Авторы Hogwarts Legacy выпустили ASMR-ролик с окрестностями Хогвартса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В видео показали различные дома, леса, поля и многое другое. На протяжении видео ничего не происходит — можно лишь увидеть локации игры и услышать спокойный, умиротворяющий звук вместе с пением птиц. В описании указано, что ролик можно посмотреть в 4K-разрешении, а ещё он предназначен для ASMR.

Hogwarts Legacy — ролевой экшен по «Гарри Поттеру», в котором игрокам предстоит стать учениками Хогвартса и познать все тонкости волшебства.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и даже на Nintendo Switch.

Игры,Гарри Поттер,
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