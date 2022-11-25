Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр

"Это отдельная задача государства - не только создавать технологии, но и делать так, чтобы был доступен востребованный контент. Геймдев - одна из индустрий, которая пострадала в большей степени в текущей ситуации. Конечно, государство здесь будет предпринимать определенные шаги. <...> Здесь тоже мы предлагаем запускать программу поддержки и разработки отечественных игр", - сказал Шадаев.