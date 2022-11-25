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1 час назад

Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр

ТАСС

Минцифры РФ предлагает запустить программу поддержки разработки отечественных игр, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе форума "Цифровой алмаз".

Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр
Фото: ТАССТАСС

"Это отдельная задача государства - не только создавать технологии, но и делать так, чтобы был доступен востребованный контент. Геймдев - одна из индустрий, которая пострадала в большей степени в текущей ситуации. Конечно, государство здесь будет предпринимать определенные шаги. <...> Здесь тоже мы предлагаем запускать программу поддержки и разработки отечественных игр", - сказал Шадаев.

Он добавил, что помимо игр также крупные российские онлайн-кинотеатры начали продюсировать российские сериалы.

"Мы видим, что начался массовый спрос. Российский контент востребован в условиях, когда мейджоры не отдают, понятно, что сейчас будет конкуренция за российских производителей контента. Здесь меры поддержки уже есть. ИРИ (Институт развития интернета — прим. ТАСС) дает финансовую поддержку интернет-сериалам, интернет-фильмам»" - заключил Шадаев.

Игры,Максут Шадаев,Институт развития интернета,
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