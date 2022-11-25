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3 часа назад

На настольную игру по Elden Ring собрали более 2 млн долларов за два дня

Игромания.руиещё 1

На настольную игру по Elden Ring, которой занимается студия Steamforged Games, удалось собрать уже более 2 млн долларов. О проекте было объявлено в сентябре этого года, а Kickstarter-кампанию запустили 23 ноября.

На настольную игру по Elden Ring собрали более $2 млн за два дня
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Игромания.ру

В Elden Ring: The Board Game игрокам, как и оригинале, предстоит изучать загадочные земли, полные опасных монстров и различных секретов. По пути им встретятся персонажи и противники, знакомые по миру самой Elden Ring.

Разработчики обещают глубокую кастомизацию героев и боевую систему, основанную на сборе карточных колод, а не на броске кубика. В приключении смогут поучаствовать от 1 до 4 желающих, а одна игровая сессия займёт минимум 2 часа.

Напомним, что Steamforged Games также отвечала за создание настольных игр по Dark Souls, Horizon Zero Dawn, Monster Hunter World и Resident Evil.

Ниже можно посмотреть захватывающий официальный трейлер Kickstarter-кампании Elden Ring: The Board Game.

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