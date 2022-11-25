Сюжет God of War Ragnarok завершили 26% игроков

God of War Ragnarok вышла 9 ноября. Согласно данным сайта PSN Profiles, за всё время с релиза сюжет проекта завершили 26% игроков. В целом это неплохой показатель, особенно с учётом того, что в Ragnarok много второстепенных активностей и больших локаций.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Само собой, процент со временем вырастет, поскольку новая God of War довольно большая игра, на прохождение которой потребуется много времени. Платиновый трофей за получение всех призов заработали всего 4,2% геймеров. «Платина» в тайтле не особо сложная, но долгая.

God of War Ragnarok — экшен, который рассказывает о том, как Кратос с сыном Атреем пытаются остановить скандинавский конец света, Рагнарёк. Из первой части в проекте можно увидеть гномов Брока и Синдри, а также богиню Фрейю и других персонажей.