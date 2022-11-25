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19 минут назад

Инсайдер: Call of Duty: Modern Warfare 2 получит бесплатные выходные 15 декабря

Игромания.ру

Том Хендерсон, ссылаясь на источники, знакомые с планами Activision, рассказал о том, что 15 декабря Call of Duty: Modern Warfare II получит первые бесплатные выходные.

Call of Duty: Modern Warfare 2 получит бесплатные выходные 15 декабря
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Также ему сообщили, что межсезонное обновление первого сезона стартует 14 декабря. Подробностей о его наполнении пока нет, но ожидается возвращение мультиплеерной карты Shipment. Хендерсон также отмечает, что Activision ещё не успела объявить о проведении в Modern Warfare II ожидаемых выходных с удвоенным XP.

Кроме того, у инсайдера есть информация о том, что 6 декабря будет выпущено обновление для Call of Duty: Black Ops Cold War. Будет ли это стандартный патч или новый контент — пока неизвестно.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II состоялся в октябре этого года, а первый сезон стартовал 16 ноября. По данным того же Хендерсона, шутер может скоро получить режим в стиле Rocket League.

Игры,Том Хендерсон,
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