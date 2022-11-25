Call of Duty: Modern Warfare 2 получит бесплатные выходные 15 декабря

Том Хендерсон, ссылаясь на источники, знакомые с планами Activision, рассказал о том, что 15 декабря Call of Duty: Modern Warfare II получит первые бесплатные выходные.

Также ему сообщили, что межсезонное обновление первого сезона стартует 14 декабря. Подробностей о его наполнении пока нет, но ожидается возвращение мультиплеерной карты Shipment. Хендерсон также отмечает, что Activision ещё не успела объявить о проведении в Modern Warfare II ожидаемых выходных с удвоенным XP.

Кроме того, у инсайдера есть информация о том, что 6 декабря будет выпущено обновление для Call of Duty: Black Ops Cold War. Будет ли это стандартный патч или новый контент — пока неизвестно.