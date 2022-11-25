Стало известно, когда выйдут новые поколения PlayStation и Xbox

Sony и Microsoft не планируют выпускать новые поколения консолей PlayStation и Xbox как минимум до 2028 года. Об этом сообщает портал GamesHub со ссылкой на документы, адресованные Управлению по конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании.
Это ведомство расследует сделку по покупке Microsoft издателя видеоигр Activision Blizzard. Регулятор озабочен тем, что вышеуказанная сделка станет большой проблемой для Sony и уничтожит конкуренцию между двумя производителями консолей. В свою очередь в Microsoft поспешили успокоить CMA, указав на то, что у Sony будет большое количество времени, чтобы подготовиться к эксклюзивам Activision на приставке Xbox.
«Ожидается, что следующее новое поколение консолей не будет выпущено раньше осени 2028 года. Продолжающаяся глобальная нехватка полупроводников и сбои в цепочках поставок ограничили продажи PlayStation 5 и Xbox Series X|S… Если бы Sony действительно обеспокоилась гипотетическим отказом от контента Activision, у нее было бы как минимум шесть лет, чтобы подготовить конкурентоспособный продукт ко времени запуска консоли следующего поколения», — говорится в заявлении Microsoft.
О приобретении Microsoft компании Activision Blizzard стало известно 18 января. Сумма сделки, по слухам, оценивается в $70 млрд.