Стало известно, когда выйдут новые поколения PlayStation и Xbox

«Ожидается, что следующее новое поколение консолей не будет выпущено раньше осени 2028 года. Продолжающаяся глобальная нехватка полупроводников и сбои в цепочках поставок ограничили продажи PlayStation 5 и Xbox Series X|S… Если бы Sony действительно обеспокоилась гипотетическим отказом от контента Activision, у нее было бы как минимум шесть лет, чтобы подготовить конкурентоспособный продукт ко времени запуска консоли следующего поколения», — говорится в заявлении Microsoft.