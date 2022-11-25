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3 часа назад

Epic Games дарит Star Wars: Squadrons всем, кроме россиян

Игромания.ру

В магазине Epic Games сменился ассортимент бесплатных игр. Все, кроме жителей России, могут забрать в свою коллекцию космический боевик Star Wars: Squadrons. В нём игрокам предстоит попасть за штурвал звёздного истребителя и принять участие в стратегических космических битвах 5 на 5.

Epic Games дарит Star Wars: Squadrons всем, кроме россиян
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Через неделю, с 1 декабря, набор подарков снова обновится. До 8 декабря игрокам предложат две бесплатные игры.В ролевой стратегии Fort Triumph игрокам предстоит возглавить отряд героев и постараться выжить в остроумном фэнтезийном приключении с необратимой смертью.

RPG in a Box — набор инструментов для создания трёхмерных игр, в частности, ролёвок и приключений, в том числе с воксельной технологией. Создатели продолжают развивать и улучшать свой редактор.

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