Epic Games дарит Star Wars: Squadrons всем, кроме россиян

В магазине Epic Games сменился ассортимент бесплатных игр. Все, кроме жителей России, могут забрать в свою коллекцию космический боевик Star Wars: Squadrons. В нём игрокам предстоит попасть за штурвал звёздного истребителя и принять участие в стратегических космических битвах 5 на 5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Через неделю, с 1 декабря, набор подарков снова обновится. До 8 декабря игрокам предложат две бесплатные игры.В ролевой стратегии Fort Triumph игрокам предстоит возглавить отряд героев и постараться выжить в остроумном фэнтезийном приключении с необратимой смертью.