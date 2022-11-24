Энтузиаст превратил Minecraft в Terraria

Minecraft пытались перенести в 2D-формат много раз. Но в итоге это удалось YouTube-пользователю под ником Mysticat. В своём новом ролике он подробно описал процесс превращения трёхмерной песочницы в двухмерное приключение, похожее на хит Terraria, при этом сохранив большую часть функционала оригинальной игры.

Minecraft и Terraria раньше нередко сравнивали из-за схожего арт-дизайна и ряда механик, но в последние годы оба тайтла пошли разными путями. Minecraft стал площадкой для творчества детей и взрослых, игра также пользуется популярностью благодаря огромному количеству модов. Terraria тоже поддерживает моды и располагает к арт-терапии, но больший упор в ней сделан в сюжет, плюс к этому в ней гораздо больше видов врагов и боссов, также есть разные классы персонажей.