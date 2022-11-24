Sony: Battlefield даже близко не стоит с Call of Duty

Call of Duty слишком укоренилась, чтобы любой конкурент, как бы хорошо он не был оснащён, мог её догнать. Она была самой продаваемой игрой почти каждый год в течение последнего десятилетия, а в жанре шутеров от первого лица это самая продаваемая игровая серия.