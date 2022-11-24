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40 минут назад

Microsoft признала превосходство Sony в играх

Lenta.ru

Microsoft признала превосходство Sony на рынке видеоигр. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Microsoft признала превосходство Sony в играх
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты медиа получили в свое распоряжение документы, касающиеся приобретения Microsoft компании Activision Blizzard. В ответ на утверждения о том, что из-за покупки Microsoft крупной студии корпорация станет монополистом, в фирме отметили доминирующие позиции Sony на рынке видеоигр.

«Помимо того, что Sony является доминирующим поставщиком консолей, она также является крупным издателем игр», — отметили представители компании. В корпорации также заявили, что Sony выпустила больше эксклюзивных игр, чем у Microsoft, многие из которых являются более качественными. «Текущий эксклюзивный контент Sony включает известные игры, такие как The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War и Spiderman», — подчеркнули представители Microsoft.

«Sony примерно эквивалентна Activision по размеру и почти вдвое превышает размер бизнеса Microsoft по изданию игр», — также уточняется в заявлении.

Ранее стало известно, что 11 ноября Microsoft предложила Sony десятилетний контракт на выпуск серии Call of Duty на консолях PlayStation. В Sony подчеркнули, что после покупки Microsoft Activision Blizzard компания получит явное преимущество на рынке видеоигр.

Игры,Microsoft,
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