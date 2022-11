Microsoft признала превосходство Sony в играх

«Помимо того, что Sony является доминирующим поставщиком консолей, она также является крупным издателем игр», — отметили представители компании. В корпорации также заявили, что Sony выпустила больше эксклюзивных игр, чем у Microsoft, многие из которых являются более качественными. «Текущий эксклюзивный контент Sony включает известные игры, такие как The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War и Spiderman», — подчеркнули представители Microsoft.