В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
6 часов назад

В PUBG Mobile теперь можно купить скины в рассрочку

Чемпионат.com

Наступает новая эра гейминга. На днях в PUBG Mobile вышло обновление, которое добавило в игру оплату в рассрочку. Да, некоторые скины в мобильной королевской битве теперь можно приобрести, разделив платёж на три части. Работает это так: пользователь покупает скин в рассрочку и может пользоваться им в течение 30 дней. Если за этот срок на его аккаунте не окажется нужной суммы, то скин пропадает из инвентаря.

В PUBG Mobile теперь можно купить скины в рассрочку
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Интересно, что при покупке некоторых предметов в рассрочку общая стоимость скина может оказаться ниже, чем обычное приобретение. К примеру, стоимость скина «Боец апокалипсиса» без скидки стоит 2520 монет, а в рассрочку он обойдётся в 2017 монет — даже если внести полную сумму уже после оформления «кредита».

Пока неясно, разовое это предложение, или новая тенденция в игровой индустрии. Подобное предложение себе на заметку могут взять и другие крупные издатели.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители