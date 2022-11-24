В PUBG Mobile теперь можно купить скины в рассрочку

Наступает новая эра гейминга. На днях в PUBG Mobile вышло обновление, которое добавило в игру оплату в рассрочку. Да, некоторые скины в мобильной королевской битве теперь можно приобрести, разделив платёж на три части. Работает это так: пользователь покупает скин в рассрочку и может пользоваться им в течение 30 дней. Если за этот срок на его аккаунте не окажется нужной суммы, то скин пропадает из инвентаря.