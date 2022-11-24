В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
6 часов назад

Китайцы захватывают серверы Тайваня, чтобы играть в World of Warcraft

Чемпионат.com

На прошлой неделе стало известно, что в Китае отключат почти все игры Blizzard. Это связано с тем, что Blizzard и NetEase не смогли договориться о продлении сотрудничества. Китайские геймеры, которые любят World of Warcraft, кажется, не растерялись.

Китайцы захватывают серверы Тайваня для игры в World of Warcraft
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что игроки из страны массово мигрируют на другие серверы, в том числе на серверы в Тайване, Макао и Гонконге. Объясняется это тем, что в соседних регионах есть отдельные от Китая серверы из-за политических проблем.

И ладно бы это была простая миграция, но китайские игроки с крупного форума NGA планируют сделать эти серверы своими собственными. Используя численное преимущество, они хотят как бы взять серверы в «осаду», наплевав на местные правила и установленную культуру.

Притом официально о миграции и «осаде» соседних серверов не сообщали. Не исключено, что это обычная шутка.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители