Новые видеоигры могут начать выходить даже без русских субтитров

Многие игровые студии приостановили работу в России ещё в начале 2022 года. Но несмотря на это, такие крупные проекты как God of War: Ragnarok выходят с русской озвучкой.

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Подобному можно найти простое объяснение — переводить игру начали задолго до конфликта на Украине, а потому студии не стали бросать начатое на полпути.

Но каково будущее игровых переводов в случае с проектами будущего? Ответить на этот вопрос попытались известные актёры дубляжа Иван Непомнящий и Егор Васильев. Одной из последних их работ является озвучка Атрея и Фрейра в God of War: Ragnarok.

В первую очередь, важным маркером является то, что сами актёры называют себя «безработными». Объясняют они это тем, что многие зарубежные игровые студии приостановили работу в России.

В качестве примера они привели студию Vox Records, которая на ноябрь 2022 года занимается озвучкой лишь одной игры. И, по словам специалистов, в ближайшее время ситуация вряд ли выправится.