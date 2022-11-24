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3 часа назад

Новые видеоигры могут начать выходить даже без русских субтитров

Ferra.ru

Многие игровые студии приостановили работу в России ещё в начале 2022 года. Но несмотря на это, такие крупные проекты как God of War: Ragnarok выходят с русской озвучкой.

Новые видеоигры могут начать выходить даже без русских субтитров
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Подобному можно найти простое объяснение — переводить игру начали задолго до конфликта на Украине, а потому студии не стали бросать начатое на полпути.

Но каково будущее игровых переводов в случае с проектами будущего? Ответить на этот вопрос попытались известные актёры дубляжа Иван Непомнящий и Егор Васильев. Одной из последних их работ является озвучка Атрея и Фрейра в God of War: Ragnarok.

В первую очередь, важным маркером является то, что сами актёры называют себя «безработными». Объясняют они это тем, что многие зарубежные игровые студии приостановили работу в России.

В качестве примера они привели студию Vox Records, которая на ноябрь 2022 года занимается озвучкой лишь одной игры. И, по словам специалистов, в ближайшее время ситуация вряд ли выправится.

Также Непомнящий с Васильевым рассказали, что многие игры лишаются даже русских субтитров. Подобное, якобы, уже произошло с рядом крупных проектов, в том числе и с неким продолжением легендарной серии.

Игры,Иван Непомнящий,Егор Васильев,
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