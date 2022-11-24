В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
7 часов назад

Главный сюжетный поворот в God of War Ragnarok был скрыт у всех на виду

Чемпионат.com

Материал содержит сюжетные спойлеры God of War Ragnarok.

Главный сюжетный поворот God of War Ragnarok был скрыт у всех на виду
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Геймдиректор God of War Ragnarok Эрик Уильямс обсудил сюжет игры в разговоре с порталом IGN. В частности, журналисты затронули сюжетную ветку Тюра, которая становится катализатором главных событий сиквела. Ближе к финалу герои неожиданно узнают, что всё это время общались не с древним богом войны, а с их главным врагом Одином, который перевоплотился в воина-пацифиста.

Как рассказал Уильямс, на самом деле этот сюжетный поворот можно было предвидеть, если быть очень внимательным. Так, разработчики специально использовали имя Тюр (Tyr) в субтитрах, тогда как правильно его имя пишется Тю́р (Týr). Разработчики учли этот момент, потому что в игре можно найти настоящего Тю́ра, имя которого пишется с ударением.

Кроме того, в клетке, где держали «Тюра», можно найти воронов, которых использует именно Один. Также его версия бога войны называет Фрейю именем Фригг — то есть так же, как он называл её, когда они были женаты. Так что внимательные фанаты наверняка предвидели данный сюжетный поворот.

God of War Ragnarok вышла 9 ноября на PS4 и PS5. Вчера Sony объявила, что стартовые продажи экшена превысили 5 млн копий — это абсолютный рекорд для PlayStation.

Игры,Эрик Уильямс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители