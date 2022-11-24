Средняя игра по «Покемонам» продается лучше God of War Ragnarok

Издание GameIndustry.biz сообщило , что игра Pokémon Scarlet & Violet разошлась тиражом более чем в 10 млн копий всего за три дня со старта продаж. Это абсолютный рекорд для игр Nintendo и японского рынка в частности.

За 72 часа с момента релиза игру купили более 10 млн раз. В это количество входят как физические, так цифровые копии проекта. Такой результат действительно поражает, учитывая, что на Metacritic у тайтла очень низкая пользовательская оценка — всего 2,9 балла из 10. Больше всего геймеры жалуются на техническое состояние игры.