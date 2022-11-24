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8 часов назад

10 млн за три дня: средняя игра по «Покемонам» продаётся лучше God of War Ragnarok

Чемпионат.com

Издание GameIndustry.biz сообщило, что игра Pokémon Scarlet & Violet разошлась тиражом более чем в 10 млн копий всего за три дня со старта продаж. Это абсолютный рекорд для игр Nintendo и японского рынка в частности.

Средняя игра по «Покемонам» продается лучше God of War Ragnarok
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

За 72 часа с момента релиза игру купили более 10 млн раз. В это количество входят как физические, так цифровые копии проекта. Такой результат действительно поражает, учитывая, что на Metacritic у тайтла очень низкая пользовательская оценка — всего 2,9 балла из 10. Больше всего геймеры жалуются на техническое состояние игры.

Примечательно, что Pokémon Scarlet & Violet обогнала даже God of War Ragnarok, продажи которой за пять дней превысили 5, 1 млн копий.

Pokémon Scarlet & Violet доступна эксклюзивно на Nintendo Switch.

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