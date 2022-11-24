В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
32 минуты назад

Evil Geniuses подписала перуанский состав по Dota 2

Чемпионат.com

Американская киберспортивная организация Evil Geniuses представила новый состав по Dota 2 перед стартом сезона 2022/23. Клуб заявит команду в южноамериканский регион.

Evil Geniuses подписала перуанский состав по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как и ожидалось, в новый состав вошли игроки из двух перуанских команд, beastcoast и Thunder Awaken: обе смогли войти в топ-8 на недавнем The International 2022, тогда как ростер «злых гениев» остался лишь на 9-12 месте.

EVIL GENIUSES

Новый состав Evil Geniuses по Dota 2:

  • Кристиан Pakazs Савина;
  • Жан-Пьер Chris Luck Гонзалес;
  • Адриан Сеспедес Wisper Доблес;
  • Фарих Matthew Пуэнес;
  • Леонардо PandaBoo Эрнандес.

Игроки прежнего ростера EG, покинувшие клуб чуть ранее, собираются продолжить совместные выступления в Северной Америке с минимальным количеством замен — правда, уже под другим тегом.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители