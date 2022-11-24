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34 минуты назад

Грубиян из поддержки Need for Speed Unbound извинился и ушёл в радиомолчание

Чемпионат.com

Недавно SMM-менеджер Need for Speed Unbound в «Твиттере» поднял целый скандал из-за попыток общения со своей аудиторией в молодёжном стиле. Разработчик пообщался с одним из фанатов в очень грубой манере, из-за чего многие геймеры заявили, что теперь точно не станут покупать долгожданную гонку.

Грубиян из поддержки Need for Speed Unbound извинился перед игроками
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Спустя сутки грубиян извинился перед аудиторией. Он заявил, что пересёк черту в общении с аудиторией и сообщил, что увидится с фанатами уже на следующей неделе, когда выйдет игра. После этого аккаунт не опубликовал ни единого твита. Судя по всему, он ушёл в радиомолчание до релиза игры.

Мы признаём, что немного увлеклись шумихой по поводу запуска игры, и некоторые из наших недавних комментариев в социальных сетях перешли черту дозволенного. Мы извиняемся перед теми фанатами, кого могли обидеть наши сообщения. Мы станем лучше. Увидимся на следующей неделе.

Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК.

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