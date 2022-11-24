Презентация Dead Island 2 состоится 6 декабря

Создатели Dead Island 2 запланировали специальную презентацию, на которой покажут эксклюзивный геймплей игры, а также расскажут о её особенностях. Премьера шоукейса состоится 6 декабря в 23:00 МСК.
Лос-Анджелес в руинах. Повсюду распространяется смертельный вирус, и город, который давно покинули военные, находится на карантине.
Мы встретимся с тремя бесстрашными выжившими, находящимися в поисках безопасного убежища от эпидемии и полчищ зомби. Блуждая по заброшенному особняку голливудского продюсера видеоигр и фильмов, они столкнутся с некоторыми неожиданными сюрпризами.
Напомним, что Dead Island 2 перенесли на 28 апреля — игра выйдет на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC.Недавно разработчики выпустили ролик, посвящённый одному из героев зомби-экшена — Джейкобу. Видео также знакомит с его способностью расправляться с врагами с помощью холодного оружия.