Лучшие tower defense игры 2022 года для Android

Стратегии в жанре tower defense — одни из самых популярных игр на мобильных платформах. Они бросают вызов и заставляют игрока пораскинуть мозгами, но при этом не напрягают так же, как это делают более тяжелые стратегические игры. Портал androidpolice.com подготовил подборку лучших tower defense игр для Android, в которые стоит поиграть в 2022 году.

Фото: Kurechii Kurechii

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2112TD напоминает StarCraft: это стратегия о недалеком будущем, где люди вынуждены защищать последний оплот человечества от вторжения инопланетян. Игроку предстоит изучать новые технологии, проходить сюжетную кампанию с несколькими режимами сложности. 2112TD бросит подходящий вызов как новичкам, так и ветеранам жанра.

Refinery Games

Настоящая классика tower defense: обманчиво милая и бесконечно сложная стратегия о бесконечной войне обезьянок против воздушных шаров. Каждый играбельный герой предлагает собственную тактику, набор навыков и древо прокачки, которые ощутимо разнообразят уничтожение шариков. Bloons 6 TD также имеет сюжетную кампанию, которую можно проходить в кооперативе на четверых, и широкую библиотеку пользовательских уровней.

ninja kiwi

Стратегия об отряде бравых космических пехотинцев, отбивающих нападения инопланетных монстров. Iron Marines Invasion примечательна впечатляющим выбором юнитов: среди доступных героев есть, например, антропоморфные лягушки, которые неплохо бы смотрелись в Battletoads. Игра предлагает целую галактику контента и множество разнообразных заданий, так что вам будет, где провести тактические эксперименты.

Ironhide Games

Приквел популярной tower defense серии рассказывает о войне эльфийских легионов против полчищ диких монстров. По традициям франшизы, Kingdom Rush Origins под завязку набита играбельными юнитами, зданиями и картами, которые можно проходить на трех режимах сложности. Если вам нужна по-настоящему качественная стратегия, то игра вряд ли разочарует.

Ironhide Games

Конечно же, зомби-тематика тоже хорошо ложится на механики tower defense. Last Hope TD предлагает целых 150 уровней, на протяжении которых игроку предстоит защищать свою базу от натиска живых мертвецов при помощи различных героев и фортификаций. Игра имеет более 50 разновидностей врагов, дюжину турелей-башен и множество уникальных персонажей: при таком разнообразии Last Hope TD вполне может претендовать на титул лучшей зомби-игры на Android.

JE Software

Mindustry может выглядеть невзрачно, но не дайте графике себя обмануть: это крайне необычная, вдумчивая стратегия, которая совмещает два жанра: tower defense и логистические головоломки. На каждом уровне игроку необходимо сначала построить фабрику, которая будет добывать ресурсы и перенаправлять их по конвейерам, после чего защитить ее от волн врагов. Получается любопытный гибрид Factorio и привычной tower defense игры, который предлагает две сюжетные компании, кооперативное прохождение и PvP.

Anuken

Несмотря на то, что North Tower бесплатна, по качеству исполнения она ничем не уступает премиальным играм. Этот проект совмещает элементы стратегии, колодостроения и idle-игры, а также имеет примечательную систему прогрессии, где игроку нужно совмещать башни одного уровня, чтобы получать новые здания. Кроме того, North Tower не требует много времени: даже когда вы не играете, ваша база все равно развивается.

Epoch-Games

Наконец, Tiny Guardians — еще один любопытный гибрид, который соединяет tower defense и карточную игру. Вместо того, чтобы защищать базу при помощи башен, игроку предстоит собрать команду героев-телохранителей для странствующей волшебницы, путешествующей по магическому миру. Каждый персонаж представлен собственной коллекционной карточкой, поэтому в игре также присутствует элемент ККИ.