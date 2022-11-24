Огромный гайд по покупке игр на осенней распродаже Steam. Что взять?

Распределили все игры по жанрам — и какие из них продают в России.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

С 22 по 29 ноября в Steam проходит осенняя распродажа — скидки получили десятки тысяч игр. Мы решили отобрать лучшие предложения по жанрам: от шутеров и RPG до платформеров и игр для совместного прохождения. Как пополнять кошелёк Steam и покупать игры в России, мы уже рассказывали в отдельном материале.

Видео дня

В нашей подборке есть игры, недоступные в РФ из-за ухода издателей. Однако многие россияне «переехали» в другие страны, поэтому мы учитываем три самых популярных региона: Россию, Казахстан и Турцию. Игры, недоступные в РФ, мы выделили отдельно.

Лучшие экшены и приключения

Здесь представлены лучшие боевики, которые можно купить в Steam.

Недоступны в России:

Red Dead Redemption 2 — 350 рублей в Турции и 860 рублей в Казахстане;

GTA 5 — 274 рубля в Турции и 600 рублей в Казахстане;

Cyberpunk 2077 — 404 рубля в Турции и 753 рубля в Казахстане;

Horizon Zero Dawn — 429 рублей в Турции и 894 рубля в Казахстане;

God of War — 800 рублей в Турции и 1870 рублей в Казахстане;

«Человек-паук» — 1216 рублей в Турции и 2300 рублей в Казахстане;

Psychonauts 2 — 102 рубля в Турции и 317 рублей в Казахстане;

Resident Evil 2 — 327 рублей в Турции и 354 рубля в Казахстане;

Resident Evil 3 — 327 рублей в Турции и 354 рубля в Казахстане;

Resident Evil 7 — 263 рубля в Турции и 284 рубля в Казахстане;

Resident Evil Village — 665 рублей в Турции и 1664 рубля в Казахстане;

Ori and the Will of the Wisps — 53 рубля в Турции и 167 рублей в Казахстане;

Sekiro: Shadows Die Twice — 469 рублей в Турции и 1380 рублей в Казахстане;

Far Cry 5 — 175 рублей в Турции и 386 рублей в Казахстане;

Watch_Dogs 2 — 175 рублей в Турции и 386 рублей в Казахстане;

Ghostwire: Tokyo — 700 рублей в Турции и 780 рублей в Казахстане.

Доступны в России:

A Plague Tale: Requiem — 1599 рублей в России, 1429 рублей в Турции и 1257 рублей в Казахстане;

Hitman 3 — 944 рубля в России, 341 рубль в Турции, 900 рублей в Казахстане;

CODE VEIN — 314 рублей в России, 120 рублей в Турции, 370 рублей в Казахстане;

Portal 2 — 38 рублей в России, 34 рубля в Турции, 38 рублей в Казахстане;

Chivalry 2 — 599 рублей в России, 100 рублей в Турции, 300 рублей в Казахстане;

Risk of Rain 2 — 399 рублей в России, 114 рублей в Турции, 232 рубля в Казахстане;

No Man's Sky — 999 рублей в России, 342 рубля в Турции, 690 рублей в Казахстане;

Detroit: Become Human — 814 рублей в России, 230 рублей в Турции, 700 рублей в Казахстане;

Death Stranding Director's Cut — 1979 рублей в России, 778 рублей в Турции, 1211 рублей в Казахстане;

Little Nightmares 2 — 412 рублей в России, 159 рублей в Турции, 386 рублей в Казахстане;

Ghostrunner — 524 рубля в России, 192 рубля в Турции, 366 рублей в Казахстане;

Tetris Effect: Connected — 362 рубля в России, 99 рублей в Турции, 309 рублей в Казахстане.

Лучшие шутеры

Подборка лучших «стрелялок» — как спинномозговых, так и тактических. Недоступные в России:

Rainbow Six Siege — 116 рублей в Турции, 257 рублей в Казахстане;

Battlefield 2042 — 645 рублей в Турции, 868 рублей в Казахстане;

Battlefield 5 — 163 рубля в Турции, 236 рублей в Казахстане;

Titanfall 2 — 103 рубля в Турции, 250 рублей в Казахстане;

DOOM Eternal — 284 рубля в Турции, 330 рублей в Казахстане;

Halo: The Master Chief Collection — 79 рублей в Турции, 250 рублей в Казахстане;

Borderlands 3 — 252 рубля в Турции, 625 рублей в Казахстане;

«Метро: Исход» — 201 рубль в Турции, 244 рубля в Казахстане.

Ready or Not — 1104 рубля в России, 274 рубля в Турции, 660 рублей в Казахстане;

Arma 3 — 299 рублей в России, 137 рублей в Турции, 361 рубль в Казахстане;

Control Ultimate Edition — 399 рублей в России, 170 рублей в Турции, 509 рублей в Казахстане;

Black Mesa — 209 рублей в России, 50 рублей в Турции, 175 рублей в Казахстане;

Crysis 2 Remastered — 486 рублей в России, 144 рубля в Турции, 384 рубля в Казахстане. Доступны в России:

Лучшие RPG

Здесь представлены отличные RPG, в которых можно провести десятки замечательных часов. Недоступны в России:

Полное издание «Ведьмака 3: Дикая охота» — 45 рублей в Турции, 229 рублей в Казахстане;

Monster Hunter Rise — 612 рублей в Турции, 1259 рублей в Казахстане;

Final Fantasy 7 Remake Intergrade — 1618 рублей в Турции, 2800 рублей в Казахстане;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 284 рубля в Турции, 328 рублей в Казахстане;

Persona 5 Strikers — 729 рублей в Турции, 1337 рублей в Казахстане;

Mass Effect: Legendary Edition — 645 рублей в Турции, 868 рублей в Казахстане;

Yakuza: Like a Dragon — 455 рублей в Турции, 736 рублей в Казахстане;

Star Wars Jedi: Fallen Order — 136 рублей в Турции, 305 рублей в Казахстане;

Dragon Age Inquisition — 182 рубля в Турции, 407 рублей в Казахстане.

Доступны в России:

Divinity: Original Sin 2 — 319 рублей в России, 100 рублей в Турции, 276 рублей в Казахстане;

Divinity: Original Sin — 244 рубля в России, 67 рублей в Турции, 216 рублей в Казахстане;

Steelrising — 714 рублей в России, 591 рубль в Турции, 825 рублей в Казахстане;

Pathfinder: Wrath of the Righteous — 599 рублей в России, 300 рублей в Турции, 525 рублей в Казахстане;

Pillars of Eternity II: Deadfire — 295 рублей в России, 62 рубля в Турции, 197 рублей в Казахстане;

Black Book — 299 рублей в России, 65 рублей в Турции, 217 рублей в Казахстане;

Mount & Blade 2: Bannerlord — 1359 рублей в России, 913 рублей в Турции, 1568 рублей в Казахстане;

Disco Elysium — 181 рубль в России, 50 рублей в Турции, 154 рубля в Казахстане;

Tales of Arise — 999 рублей в России, 390 рублей в Турции, 1160 рублей в Казахстане;

Scarlet Nexus — 524 рубля в России, 203 рубля в Турции, 493 рубля в Казахстане;

Medieval Dynasty — 1124 рубля в России, 364 рубля в Турции, 878 рублей в Казахстане.

Лучшие стратегии и симуляторы

Недоступны в России:

Age of Empires 4 — 653 рубля в Турции, 625 рублей в Казахстане;

Sid Meier's Civilization 6 — 71 рубль в Турции, 93 рубля в Казахстане;

Total War: Warhammer 3 — 1570 рублей в Турции, 2035 рублей в Казахстане;

FIFA 23 — 1370 рублей в Турции, 1815 рублей в Казахстане;

NBA 2K23 — 1026 рублей в Турции, 1124 рубля в Казахстане;

Forza Horizon 5 — 1270 рублей в Турции, 1710 рублей в Казахстане;

Forza Horizon 4 — 214 рублей в Турции, 308 рублей в Казахстане;

Need for Speed Hot Pursuit Remastered — 71 рубль в Турции, 153 рубля в Казахстане.

Доступны в России:

Euro Truck Simulator 2 — 237 рублей в России, 121 рубль в Турции, 180 рублей в Казахстане;

SnowRunner — 659 рублей в России, 269 рублей в Турции, 505 рублей в Казахстане;

Crusader Kings 3 — 744 рубля в России, 258 рублей в Турции, 821 рубль в Казахстане;

Hearts of Iron 4 — 174 рубля в России, 64 рубля в Турции, 200 рублей в Казахстане;

Stellaris — 174 рубля в России, 64 рубля в Турции, 200 рублей в Казахстане;

Cities: Skylines — 149 рублей в России, 63 рубля в Турции, 200 рублей в Казахстане;

Farthest Frontier — 463 рубля в России, 440 рублей в Турции, 460 рублей в Казахстане;

Satisfactory — 359 рублей в России, 98 рублей в Турции, 307 рублей в Казахстане;

Northgard — 154 рубля в России, 50 рублей в Турции, 153 рубля в Казахстане.

Игры для совместного прохождения

Здесь представлены игры, которые можно пройти с другом в кооперативе.

Недоступны в России:

It Takes Two — 521 рубль в Турции, 841 рубль в Казахстане;

A Way Out — 162 рубля в Турции, 384 рубля в Казахстане;

Dying Light — 57 рублей в Турции, 165 рублей в Казахстане;

Dying Light 2 — 569 рублей в Турции, 1545 рублей в Казахстане;

Grounded — 658 рублей в Турции, 463 рубля в Казахстане;

Dead by Daylight — 129 рублей в Турции, 210 рублей в Казахстане;

Sea of Thieves — 100 рублей в Турции, 310 рублей в Казахстане;

Gotham Knights — 976 рублей в Турции, 907 рублей в Казахстане.

Deep Rock Galactic — 263 рубля в России, 102 рубля в Турции, 317 рублей в Казахстане;

Don't Starve Together — 118 рублей в России, 26 рублей в Турции, 107 рублей в Казахстане;

Phasmophobia — 247 рублей в России, 60 рублей в Турции, 236 рублей в Казахстане;

Grim Dawn — 150 рублей в России, 140 рублей в Турции, 130 рублей в Казахстане;

Terraria — 150 рублей в России, 29 рублей в Турции, 121 рубль в Казахстане;

Rust — 737 рублей в России, 673 рубля в Турции, 881 рубль в Казахстане;

The Forest — 61 рубль в России, 13 рублей в Турции, 59 рублей в Казахстане;

Raft — 280 рублей в России, 67 рублей в Турции, 233 рубля в Казахстане;

Killing Floor 2 — 224 рубля в России, 40 рублей в Турции, 128 рублей в Казахстане;

Valheim — 304 рубля в России, 228 рублей в Турции, 244 рубля в Казахстане;

Astroneer — 272 рубля в России, 81 рубль в Турции, 256 рублей в Казахстане;

Torchlight 2 — 104 рубля в России, 25 рублей в Турции, 86 рублей в Казахстане. Доступны в России:

Лучшие инди

В список вошли небольшие проекты без крупного издателя за спиной, которые покорили сердца миллионов геймеров. Это игры совсем разных жанров: от небольших приключений и головоломок до платформеров и рогаликов. Все доступны в России:

Inside — 184 рубля в России, 68 рублей в Турции, 86 рублей в Казахстане;

Limbo — 92 рубля в России, 34 рубля в Турции, 60 рублей в Казахстане;

Kena: Bridge of Spirits — 854 рубля в России, 325 рублей в Турции, 989 рублей в Казахстане;

Dead Cells — 299 рублей в России, 351 рубль в Турции, 257 рублей в Казахстане;

Hades — 279 рублей в России, 78 рублей в Турции, 257 рублей в Казахстане;

The Binding of Isaac: Rebirth — 336 рублей в России, 82 рубля в Турции, 234 рубля в Казахстане;

Cult of the Lamb — 559 рублей в России, 416 рублей в Турции, 625 рублей в Казахстане;

Hollow Knight — 174 рубля в России, 39 рублей в Турции, 156 рублей в Казахстане;

Rogue Legacy 2 — 348 рублей в России, 97 рублей в Турции, 322 рубля в Казахстане;

Vampire Survivors — 170 рублей в России, 135 рублей в Турции, 143 рубля в Казахстане;

Darkest Dungeon — 67 рублей в России, 19 рублей в Турции, 64 рубля в Казахстане;

Into the Breach — 241 рубль в России, 54 рубля в Турции, 209 рублей в Казахстане;

Loop Hero — 181 рубль в России, 159 рублей в Турции, 176 рублей в Казахстане;

What Remains of Edith Finch — 142 рубля в России, 53 рубля в Турции, 107 рублей в Казахстане;

The Forgotten City — 359 рублей в России, 78 рублей в Турции, 257 рублей в Казахстане;

Outer Wilds — 360 рублей в России, 136 рублей в Турции, 281 рубль в Казахстане;

The Witness — 244 рубля в России, 67 рублей в Турции, 214 рублей в Казахстане.