Огромный гайд по покупке игр на осенней распродаже Steam. Что взять?

Распределили все игры по жанрам — и какие из них продают в России.
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
С 22 по 29 ноября в Steam проходит осенняя распродажа — скидки получили десятки тысяч игр. Мы решили отобрать лучшие предложения по жанрам: от шутеров и RPG до платформеров и игр для совместного прохождения. Как пополнять кошелёк Steam и покупать игры в России, мы уже рассказывали в отдельном материале.
В нашей подборке есть игры, недоступные в РФ из-за ухода издателей. Однако многие россияне «переехали» в другие страны, поэтому мы учитываем три самых популярных региона: Россию, Казахстан и Турцию. Игры, недоступные в РФ, мы выделили отдельно.
Лучшие экшены и приключения
Здесь представлены лучшие боевики, которые можно купить в Steam.
- Red Dead Redemption 2 — 350 рублей в Турции и 860 рублей в Казахстане;
- GTA 5 — 274 рубля в Турции и 600 рублей в Казахстане;
- Cyberpunk 2077 — 404 рубля в Турции и 753 рубля в Казахстане;
- Horizon Zero Dawn — 429 рублей в Турции и 894 рубля в Казахстане;
- God of War — 800 рублей в Турции и 1870 рублей в Казахстане;
- «Человек-паук» — 1216 рублей в Турции и 2300 рублей в Казахстане;
- Psychonauts 2 — 102 рубля в Турции и 317 рублей в Казахстане;
- Resident Evil 2 — 327 рублей в Турции и 354 рубля в Казахстане;
- Resident Evil 3 — 327 рублей в Турции и 354 рубля в Казахстане;
- Resident Evil 7 — 263 рубля в Турции и 284 рубля в Казахстане;
- Resident Evil Village — 665 рублей в Турции и 1664 рубля в Казахстане;
- Ori and the Will of the Wisps — 53 рубля в Турции и 167 рублей в Казахстане;
- Sekiro: Shadows Die Twice — 469 рублей в Турции и 1380 рублей в Казахстане;
- Far Cry 5 — 175 рублей в Турции и 386 рублей в Казахстане;
- Watch_Dogs 2 — 175 рублей в Турции и 386 рублей в Казахстане;
- Ghostwire: Tokyo — 700 рублей в Турции и 780 рублей в Казахстане.
- A Plague Tale: Requiem — 1599 рублей в России, 1429 рублей в Турции и 1257 рублей в Казахстане;
- Hitman 3 — 944 рубля в России, 341 рубль в Турции, 900 рублей в Казахстане;
- CODE VEIN — 314 рублей в России, 120 рублей в Турции, 370 рублей в Казахстане;
- Portal 2 — 38 рублей в России, 34 рубля в Турции, 38 рублей в Казахстане;
- Chivalry 2 — 599 рублей в России, 100 рублей в Турции, 300 рублей в Казахстане;
- Risk of Rain 2 — 399 рублей в России, 114 рублей в Турции, 232 рубля в Казахстане;
- No Man's Sky — 999 рублей в России, 342 рубля в Турции, 690 рублей в Казахстане;
- Detroit: Become Human — 814 рублей в России, 230 рублей в Турции, 700 рублей в Казахстане;
- Death Stranding Director's Cut — 1979 рублей в России, 778 рублей в Турции, 1211 рублей в Казахстане;
- Little Nightmares 2 — 412 рублей в России, 159 рублей в Турции, 386 рублей в Казахстане;
- Ghostrunner — 524 рубля в России, 192 рубля в Турции, 366 рублей в Казахстане;
- Tetris Effect: Connected — 362 рубля в России, 99 рублей в Турции, 309 рублей в Казахстане.
Лучшие шутеры
Подборка лучших «стрелялок» — как спинномозговых, так и тактических. Недоступные в России:
- Rainbow Six Siege — 116 рублей в Турции, 257 рублей в Казахстане;
- Battlefield 2042 — 645 рублей в Турции, 868 рублей в Казахстане;
- Battlefield 5 — 163 рубля в Турции, 236 рублей в Казахстане;
- Titanfall 2 — 103 рубля в Турции, 250 рублей в Казахстане;
- DOOM Eternal — 284 рубля в Турции, 330 рублей в Казахстане;
- Halo: The Master Chief Collection — 79 рублей в Турции, 250 рублей в Казахстане;
- Borderlands 3 — 252 рубля в Турции, 625 рублей в Казахстане;
- «Метро: Исход» — 201 рубль в Турции, 244 рубля в Казахстане.
Доступны в России:
- Ready or Not — 1104 рубля в России, 274 рубля в Турции, 660 рублей в Казахстане;
- Arma 3 — 299 рублей в России, 137 рублей в Турции, 361 рубль в Казахстане;
- Control Ultimate Edition — 399 рублей в России, 170 рублей в Турции, 509 рублей в Казахстане;
- Black Mesa — 209 рублей в России, 50 рублей в Турции, 175 рублей в Казахстане;
- Crysis 2 Remastered — 486 рублей в России, 144 рубля в Турции, 384 рубля в Казахстане.
Лучшие RPG
Здесь представлены отличные RPG, в которых можно провести десятки замечательных часов. Недоступны в России:
- Полное издание «Ведьмака 3: Дикая охота» — 45 рублей в Турции, 229 рублей в Казахстане;
- Monster Hunter Rise — 612 рублей в Турции, 1259 рублей в Казахстане;
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade — 1618 рублей в Турции, 2800 рублей в Казахстане;
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 284 рубля в Турции, 328 рублей в Казахстане;
- Persona 5 Strikers — 729 рублей в Турции, 1337 рублей в Казахстане;
- Mass Effect: Legendary Edition — 645 рублей в Турции, 868 рублей в Казахстане;
- Yakuza: Like a Dragon — 455 рублей в Турции, 736 рублей в Казахстане;
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 136 рублей в Турции, 305 рублей в Казахстане;
- Dragon Age Inquisition — 182 рубля в Турции, 407 рублей в Казахстане.
- Divinity: Original Sin 2 — 319 рублей в России, 100 рублей в Турции, 276 рублей в Казахстане;
- Divinity: Original Sin — 244 рубля в России, 67 рублей в Турции, 216 рублей в Казахстане;
- Steelrising — 714 рублей в России, 591 рубль в Турции, 825 рублей в Казахстане;
- Pathfinder: Wrath of the Righteous — 599 рублей в России, 300 рублей в Турции, 525 рублей в Казахстане;
- Pillars of Eternity II: Deadfire — 295 рублей в России, 62 рубля в Турции, 197 рублей в Казахстане;
- Black Book — 299 рублей в России, 65 рублей в Турции, 217 рублей в Казахстане;
- Mount & Blade 2: Bannerlord — 1359 рублей в России, 913 рублей в Турции, 1568 рублей в Казахстане;
- Disco Elysium — 181 рубль в России, 50 рублей в Турции, 154 рубля в Казахстане;
- Tales of Arise — 999 рублей в России, 390 рублей в Турции, 1160 рублей в Казахстане;
- Scarlet Nexus — 524 рубля в России, 203 рубля в Турции, 493 рубля в Казахстане;
- Medieval Dynasty — 1124 рубля в России, 364 рубля в Турции, 878 рублей в Казахстане.
Лучшие стратегии и симуляторы
- Age of Empires 4 — 653 рубля в Турции, 625 рублей в Казахстане;
- Sid Meier's Civilization 6 — 71 рубль в Турции, 93 рубля в Казахстане;
- Total War: Warhammer 3 — 1570 рублей в Турции, 2035 рублей в Казахстане;
- FIFA 23 — 1370 рублей в Турции, 1815 рублей в Казахстане;
- NBA 2K23 — 1026 рублей в Турции, 1124 рубля в Казахстане;
- Forza Horizon 5 — 1270 рублей в Турции, 1710 рублей в Казахстане;
- Forza Horizon 4 — 214 рублей в Турции, 308 рублей в Казахстане;
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered — 71 рубль в Турции, 153 рубля в Казахстане.
- Euro Truck Simulator 2 — 237 рублей в России, 121 рубль в Турции, 180 рублей в Казахстане;
- SnowRunner — 659 рублей в России, 269 рублей в Турции, 505 рублей в Казахстане;
- Crusader Kings 3 — 744 рубля в России, 258 рублей в Турции, 821 рубль в Казахстане;
- Hearts of Iron 4 — 174 рубля в России, 64 рубля в Турции, 200 рублей в Казахстане;
- Stellaris — 174 рубля в России, 64 рубля в Турции, 200 рублей в Казахстане;
- Cities: Skylines — 149 рублей в России, 63 рубля в Турции, 200 рублей в Казахстане;
- Farthest Frontier — 463 рубля в России, 440 рублей в Турции, 460 рублей в Казахстане;
- Satisfactory — 359 рублей в России, 98 рублей в Турции, 307 рублей в Казахстане;
- Northgard — 154 рубля в России, 50 рублей в Турции, 153 рубля в Казахстане.
Игры для совместного прохождения
Здесь представлены игры, которые можно пройти с другом в кооперативе.
- It Takes Two — 521 рубль в Турции, 841 рубль в Казахстане;
- A Way Out — 162 рубля в Турции, 384 рубля в Казахстане;
- Dying Light — 57 рублей в Турции, 165 рублей в Казахстане;
- Dying Light 2 — 569 рублей в Турции, 1545 рублей в Казахстане;
- Grounded — 658 рублей в Турции, 463 рубля в Казахстане;
- Dead by Daylight — 129 рублей в Турции, 210 рублей в Казахстане;
- Sea of Thieves — 100 рублей в Турции, 310 рублей в Казахстане;
- Gotham Knights — 976 рублей в Турции, 907 рублей в Казахстане.
Доступны в России:
- Deep Rock Galactic — 263 рубля в России, 102 рубля в Турции, 317 рублей в Казахстане;
- Don't Starve Together — 118 рублей в России, 26 рублей в Турции, 107 рублей в Казахстане;
- Phasmophobia — 247 рублей в России, 60 рублей в Турции, 236 рублей в Казахстане;
- Grim Dawn — 150 рублей в России, 140 рублей в Турции, 130 рублей в Казахстане;
- Terraria — 150 рублей в России, 29 рублей в Турции, 121 рубль в Казахстане;
- Rust — 737 рублей в России, 673 рубля в Турции, 881 рубль в Казахстане;
- The Forest — 61 рубль в России, 13 рублей в Турции, 59 рублей в Казахстане;
- Raft — 280 рублей в России, 67 рублей в Турции, 233 рубля в Казахстане;
- Killing Floor 2 — 224 рубля в России, 40 рублей в Турции, 128 рублей в Казахстане;
- Valheim — 304 рубля в России, 228 рублей в Турции, 244 рубля в Казахстане;
- Astroneer — 272 рубля в России, 81 рубль в Турции, 256 рублей в Казахстане;
- Torchlight 2 — 104 рубля в России, 25 рублей в Турции, 86 рублей в Казахстане.
Лучшие инди
В список вошли небольшие проекты без крупного издателя за спиной, которые покорили сердца миллионов геймеров. Это игры совсем разных жанров: от небольших приключений и головоломок до платформеров и рогаликов. Все доступны в России:
- Inside — 184 рубля в России, 68 рублей в Турции, 86 рублей в Казахстане;
- Limbo — 92 рубля в России, 34 рубля в Турции, 60 рублей в Казахстане;
- Kena: Bridge of Spirits — 854 рубля в России, 325 рублей в Турции, 989 рублей в Казахстане;
- Dead Cells — 299 рублей в России, 351 рубль в Турции, 257 рублей в Казахстане;
- Hades — 279 рублей в России, 78 рублей в Турции, 257 рублей в Казахстане;
- The Binding of Isaac: Rebirth — 336 рублей в России, 82 рубля в Турции, 234 рубля в Казахстане;
- Cult of the Lamb — 559 рублей в России, 416 рублей в Турции, 625 рублей в Казахстане;
- Hollow Knight — 174 рубля в России, 39 рублей в Турции, 156 рублей в Казахстане;
- Rogue Legacy 2 — 348 рублей в России, 97 рублей в Турции, 322 рубля в Казахстане;
- Vampire Survivors — 170 рублей в России, 135 рублей в Турции, 143 рубля в Казахстане;
- Darkest Dungeon — 67 рублей в России, 19 рублей в Турции, 64 рубля в Казахстане;
- Into the Breach — 241 рубль в России, 54 рубля в Турции, 209 рублей в Казахстане;
- Loop Hero — 181 рубль в России, 159 рублей в Турции, 176 рублей в Казахстане;
- What Remains of Edith Finch — 142 рубля в России, 53 рубля в Турции, 107 рублей в Казахстане;
- The Forgotten City — 359 рублей в России, 78 рублей в Турции, 257 рублей в Казахстане;
- Outer Wilds — 360 рублей в России, 136 рублей в Турции, 281 рубль в Казахстане;
- The Witness — 244 рубля в России, 67 рублей в Турции, 214 рублей в Казахстане.
Мы постарались собрать все самые интересные предложения на осенней распродаже в Steam. С полным списком игр можно ознакомиться на главной странице магазина.