Sony случайно раскрыла сроки релиза игровой консоли PlayStation 6

Около полугода Sony активно мешает Microsoft купить Activision Blizzard. Это привело к тому, что регуляторы более пристально изучают данный вопрос.

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И вот, внезапно, прыть японской корпорации сыграла против неё же. Так, в документах о сделке Microsoft и Activision Blizzard было обнаружено упоминание консоли следующего поколения PlayStation 6.

Интернет-энтузиасты обнаружили в тексте фрагмент, который раскрывает планы Sony выпустить новую PlayStation не раньше 2027 года. Что интересно, в документе даже была более конкретная дата, но её было решено закрасить во избежание более жёстких утечек.