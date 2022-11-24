В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Sony случайно раскрыла сроки релиза игровой консоли PlayStation 6

Ferra.ru

Около полугода Sony активно мешает Microsoft купить Activision Blizzard. Это привело к тому, что регуляторы более пристально изучают данный вопрос.

Sony случайно раскрыла сроки релиза игровой консоли PlayStation 6
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, внезапно, прыть японской корпорации сыграла против неё же. Так, в документах о сделке Microsoft и Activision Blizzard было обнаружено упоминание консоли следующего поколения PlayStation 6.

Интернет-энтузиасты обнаружили в тексте фрагмент, который раскрывает планы Sony выпустить новую PlayStation не раньше 2027 года. Что интересно, в документе даже была более конкретная дата, но её было решено закрасить во избежание более жёстких утечек.

Напомним, что актуальная PlayStation 5 вышла осенью 2020 года. А это значит, что в 2027-м устройству будет 7 лет — столько же, сколько было PlayStation 4 на момент выхода её преемника.

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители