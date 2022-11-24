Раскрыты системные требования хоррора The Callisto Protocol

Разработчики хоррора The Callisto Protocol опубликовали на странице хоррора в Steam его системные требования. Они оказались не такими уж высокими — играть можно будет даже без особо мощного железа.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Для комфортной игры вам будет достаточно видеокарты не хуже GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5700 и 16 ГБ оперативной памяти. Процессор при этом потребуется Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600.

Минимальные системные требования

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580

Оперативная память — 8 ГБ

Место на диске — 75 ГБ

Рекомендуемые системные требования

Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта — GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5700

Оперативная память 16 ГБ

Место на диске — 75 ГБ

А ещё стало известно, что в проекте будет антипиратская система защиты Denuvo. Как она скажется на производительности игры, неизвестно.