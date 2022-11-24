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45 минут назад

Для игры в The Callisto Protocol не потребуется особо мощный ПК

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики хоррора The Callisto Protocol опубликовали на странице хоррора в Steam его системные требования. Они оказались не такими уж высокими — играть можно будет даже без особо мощного железа.

Раскрыты системные требования хоррора The Callisto Protocol
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для комфортной игры вам будет достаточно видеокарты не хуже GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5700 и 16 ГБ оперативной памяти. Процессор при этом потребуется Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600.

Минимальные системные требования

  • Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 75 ГБ

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор — Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта — GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5700
  • Оперативная память 16 ГБ
  • Место на диске — 75 ГБ

А ещё стало известно, что в проекте будет антипиратская система защиты Denuvo. Как она скажется на производительности игры, неизвестно.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Игры,Intel,
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