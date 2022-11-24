Раскрыты системные требования хоррора The Callisto Protocol

Разработчики хоррора The Callisto Protocol опубликовали на странице хоррора в Steam его системные требования. Они оказались не такими уж высокими — играть можно будет даже без особо мощного железа.
Для комфортной игры вам будет достаточно видеокарты не хуже GeForce GTX 1070 или Radeon RX 5700 и 16 ГБ оперативной памяти. Процессор при этом потребуется Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600.
Минимальные системные требования
Рекомендуемые системные требования
А ещё стало известно, что в проекте будет антипиратская система защиты Denuvo. Как она скажется на производительности игры, неизвестно.
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.