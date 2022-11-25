CD Projekt RED обновила сайт третьего «Ведьмака» в честь грядущего патча для консолей нового поколения.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сайт разделён на несколько секций, благодаря которым можно не только узнать последние новости о франшизе, но и подробнее изучить детали местного открытого мира с общим сюжетом.

Помимо прочего, авторы добавили хронологию событий, начиная с первого «Ведьмака», а ещё появились карточки персонажей, где раскрывают подробности про их характеры.