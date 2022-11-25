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4 часа назад

CD Projekt RED обновила сайт третьего «Ведьмака»

Игромания.руиещё 2

CD Projekt RED обновила сайт третьего «Ведьмака» в честь грядущего патча для консолей нового поколения.

CD Projekt RED обновила сайт третьего «Ведьмака»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сайт разделён на несколько секций, благодаря которым можно не только узнать последние новости о франшизе, но и подробнее изучить детали местного открытого мира с общим сюжетом.

Помимо прочего, авторы добавили хронологию событий, начиная с первого «Ведьмака», а ещё появились карточки персонажей, где раскрывают подробности про их характеры.

Как было известно ранее, обновление для PS5 и Xbox Series выйдет уже 14 декабря — версию уже успели сравнить с оригиналом, а создатели проекта показали новый квест.

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