Аудитории облачного гейминга в России предрекли 10-кратный рост

Аудитория облачных игровых сервисов в России в течение пяти лет может вырасти в 10 раз - до 5 млн игроков ежемесячно. Об этом сообщил ТАСС директор по маркетингу игровой платформы VK Play Cloud Роман Епишин.
"Около 5 млн пользовалось хотя бы раз хотя бы одним облачным сервисом и около 500 тыс. играет ежемесячно. Что касается прогнозов, то в течение пяти лет аудитория облачных игровых сервисов в РФ может вырасти примерно в 10 раз", - сообщил Епишин.
Объем российского рынка облачного гейминга в 2024 году составит $68 млн, увеличившись в 14,8 раза по сравнению с 2020 годом ($4,6 млн), а среднегодовой темп роста будет на уровне 94%, отметил Епишин, ссылаясь на исследование аудиторской компании PwC в России совместно с сервисом GFN.RU.
Одной из причин, которая начала сказываться на росте рынка облачного гейминга, стала пандемия коронавируса, считает Епишин.
"Люди оказались закрыты в собственных квартирах и многие обратили внимание на облачные игровые сервисы", - пояснил эксперт.
Еще одним фактором является стоимость качественного игрового "железа": как консолей, так и игровых ПК или ноутбуков.
При этом облачный гейминг никак не может угрожать рынку игровых консолей, уверен Епишин.
"Геймеры, которые предпочитают консоли, так и останутся с ними. А вот те, кто играет в компьютерные игры, обращают внимание на облачный гейминг. Просто потому, что он дает возможность не платить за мощное игровое "железо", а играть по подписке или платить только за игровое время", - заявил Епишин.
Облачный гейминг - это игра на удаленном компьютере, в рамках которого игра запускается на мощном сервере, который стоит в дата-центре, а на устройство пользователя передается только готовое изображение. Это позволяет играть без скачивания и установки игр, причем на самых разных устройствах - ПК, ноутбуках на Windows или MacOS, мобильных устройствах или "умных телевизорах" под ОС Android. Качество картинки в такой игре зависит от количества дата-центров с серверами у сервисов облачного гейминга.