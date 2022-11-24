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2 часа назад

Уход Electronic Arts из России скажется на игроках и партнёрах компании

Чемпионат.comиещё 1

Компания Electronic Arts приостановила деятельность в России ещё в марте, а затем корпорация заявила, что не вернётся в страну до апреля 2023 года. После всего этого EA полностью покинула Россию. Недавно на это обратила внимание газета «Известия».

Уход Electronic Arts из РФ скажется на игроках и партнерах компании
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам экспертов, с уходом EA из России в будущих играх компании может не быть поддержки русского языка. Конечно, корпорация может записывать звук в странах СНГ, но пока это не подтверждено. Как отметил директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин, уход компании создаст сложности для региональных партнёров.

Закрытие представительства в России создаст дополнительные сложности для региональных партнёров компании. Они не смогут оперативно связываться с Electronic Arts и решать возникшие вопросы, связанные с технической поддержкой.

Уход EA, конечно, больше всего ощутят игроки. В Need For Speed Unbound и Wild Hearts русский язык не заявлен даже в виде субтитров. Локализации, похоже, не будет и в ремейке Dead Space. Актёр и мастер дубляжа Пётр Гланц отметил, что озвучка чаще всего нужна в детских играх, тогда как в остальных проектах она не особо важна.

С позицией актёра не согласился специалист Илья Овчаренко. По его мнению, русскоязычные люди проживают не только в России, но и во всём мире.

Наличие русского языка в играх — приоритет для любой компании из индустрии, поскольку вне зависимости от того, что происходит в мире и на политической арене, русскоязычных людей в мире огромное количество.

Газета «Известия» направила запрос в EA, но не получила никакого ответа.

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