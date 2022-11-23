Опубликовано первое геймплейное видео российской игры "Смута"

Видео с геймплеем и другими деталями экшен-RPG "Смута" российской студии Cyberia Nova утекло в сеть. Об этом сообщает портал DTF.

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В минутном ролике можно рассмотреть катсцену и первые геймплейные кадры игры "Смута". В видео также демонстрируют, как главный герой исследует одну из локаций и сражается против разбойников. Также разработчики показали модели некоторых персонажей и видов оружия, которые появятся в предстоящей игре.

Портал DTF полагает, что видео предназначалось для закрытой демонстрации прогресса работы над проектом. "Смута" - это предстоящая историческая экшен-RPG от российской студии Cyberia Nova, которая расскажет о приключениях боярина Юрии Милославском. Действие игры разворачивается в начале XVII века.

Выход "Смуты" намечен на конец 2023 года на ПК и консолях.