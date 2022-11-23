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5 часов назад

Стали известны сроки выхода PlayStation 6

Газета.Ru

Sony выпустит консоль следующего поколения не ранее 2027 года, сообщает портал Eurogamer.

Стали известны сроки выхода PlayStation 6
Фото: SonySony

Информация о сроках выхода PlayStation 6 стала доступна благодаря документу, обнародованному в рамках продолжающегося в Великобритании расследования сделки между Microsoft и Activision Blizzard, против которой выступает компания Sony.

Из заявлений Sony следует, что покупка игровой студии компанией Microsoft может привести к потери японцами популярной франшизы Call of Duty к моменту выхода следующего поколения PlayStation в 2027 году.

Таким образом, Sony подтвердила планы о презентации PS6 в ближайшем будущем. К 2027 году жизненный цикл PlayStation 5 составит семь лет. При этом PS4, которая вышла в 2013 году, все еще остается актуальной.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Microsoft предложила Sony сделать Call of Duty общей игрой на 10 лет.

Игры,Microsoft,
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