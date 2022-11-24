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2 часа назад

Стал известен год выхода GTA 6

Газета.Ruиещё 3

В предоставленном Microsoft в рамках продолжающегося в Великобритании расследования сделки по покупке Activision-Blizzard говорится, что GTA 6 выйдет в 2024 году. Об этом сообщает Gamesradar.

Стал известен год выхода GTA 6
Фото: RockstarRockstar

Sony считает, что покупка Activision-Blizzard компанией Microsoft приведет к отказу разработчиками Call of Duty от PlayStation как от одной из целевых платформ. Microsoft в свою очередь заявила, что «долгожданная Grand Theft Auto VI запланирована к выпуску в 2024 году». Компания также упомянула и GTA 5 и Red Dead Redemption 2, вышедшие ранее.

Отмечается, что Microsoft приводит игры издательства Take-Two Interactive в качестве примера, согласно которому популярные франшизы могут выходить на всех платформах, в том числе и на PlayStation.

Таким образом Microsoft подчеркнула, что кроме серии Call of Duty существуют и другие серии шутеров или игры с элементами шутера, которые продолжают и продолжат выходить для всех платформ еще долгие годы. При этом Microsoft уже неоднократно отмечала, что Call of Duty не станет эксклюзивом Xbox и даже гарантировала как минимум 10-летнее присутствие популярной франшизы на платформах Sony.

Не исключено, что релиз Grand Theft Auto VI действительно назначен на 2024 год. Однако с учетом недавней утечки, о которой рассказывала «Газета.Ru», планы разработчика в лице Rockstar Games могут измениться.

Игры,Microsoft,
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