Cколько всего геймеров будет к концу 2022 года

Отчет Newzoo о мировом рынке видеоигр показывает, что в этом году в них будут играть 3,2 миллиарда человек. И потратят они на свое хобби в общей сложности 184,4 миллиарда долларов.,

Фото: ferra.ru ferra.ru

Также число людей, играющих в игры по всему миру, в этом году увеличилось на 4,6% в сравнении с прошлым. За это можно сказать “спасибо” пандемии и локдаунам, много людей не только впервые опробовали игры, но и со временем к ним вернулись. Пандемия также привела к огромному скачку доходов от игр - рост с 2020 по 2022 год составил на 43 млрд долларов больше, чем ранее прогнозировали в Newzoo.